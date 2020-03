Eugenio Derbez, uno de los actores de comedia más importantes de México en los últimos años, fue entrevistado en el canal de YouTube de su hijo José Eduardo y contó cómo se conoció con su exposa, Victoria Ruffo.

El intérprete de 'La Familia P. Luche’ fue puesto en aprietos por su primogénito al preguntarle constantemente por la actriz y su relación. Eugenio Derbez no dudo en revelar que su primer acercamiento se dio cuando él trabajaba en la seria ‘¡Anabel!’.

“Estaba en ¡Anabel! y mi mamá (Silvia Derbez) estaba trabajando en ‘Simplemente María’ con tu mamá (Ruffo). Entonces, un día mi mamá me dice: ‘Oye, Victoria Ruffo está preguntando por ti’. Y yo... yo no era nadie, yo era parte del elenco de ¡Anabel! nada más, cero famoso. Se me hizo muy raro”.

El cómico tomó una decisión al enterarse de los rumores del supuesto interés de Victoria Ruffo en él, optó por visitar el set de grabación en el que Silvia Derbez, madre de Eugenio y una de las actrices de la Época de Oro del cine mexicano, filmaba la telenovela junto a Ruffo.

“No lo creía. Ella (Ruffo) era famosa, guapa... cómo se va a fijar en mí. No estaba enamorado de tu mamá pero se me hacía guapa. Y ahí voy de morboso”, señaló Derbez.

El también guionista y productor de cine contó cómo fue su primera cita con su exposa, una mujer a la que él consideraba como “fuera de su alcance”.

Con una sonrisa en el rostro, Eugenio recordó entre risas junto a José Eduardo cómo fue aquel día en el que llegó en pecero al restaurante Las Palmas porque no tenía dinero para andar en taxi, y menos para tener un coche. “Está en el taller porque se me descompuso ahorita, pero está en el taller, pero no importa, aquí estoy”, le contó el actor a su hijo sobre su reacción al ser cuestionado por Victoria Ruffo y su medio de transporte.