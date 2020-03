Famosos hacen llamado a la calma tras registrarse 71 casos de coronavirus en el Perú

El número de casos por coronavirus en el Perú ha aumentado a 71 y la población se encuentra cada vez más preocupada ante el avance del COVID-19. Ante esto, diversos artistas del entretenimiento local han enviado mensajes fomentando la prevención y llamados a mantener la calma contra la histeria colectiva que ha sido el pan de cada día en estos últimos días.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha decretado una serie de medidas para controlar el avance desmedido del coronavirus y, recientemente, ha asegurado que el Ejecutivo no planea cerrar ni farmacias, supermercados o bancos.

A 71 aumentaron los casos de coronavirus en el Perú.

A pesar de estos llamados a la calma, la histeria colectiva se ha hecho presa de muchos peruanos que, en una actitud desesperada, han ido presurosos a hacer compras desmedidas a centros de abastos dejando estos, en muchos casos, desbastecidos.

Otros, por el contrario, se han tomado a la broma las recomendaciones dadas por el Estado, han seguido yendo a lugares de alta concurrencia e, inclusive, no pocos han declarado lejana la posibilidad de verse contagiados por COVID-19.

La histeria colectiva se ha hecho presa de muchos peruanos ante el avance del COVID-19 en el Perú.

Ante esto, muchos personajes del entretenimiento local han usado las redes sociales como Twitter o Instagram para hacer un llamado a la calma y a hacer caso a las medidas que el gobierno ha brindado para prevenir contagios por coronavirus.

En ese sentido, diversas actrices, entre ellas Mónica Sánchez compartieron la imagen de un grupo de profesionales de la salud con el mensaje #QuédateEnCasaAyúdanos: “Cuida tu salud y la de los demás. Circula si es necesario y hazlo con empatía y responsabilidad. Gracias a todo el personal de salud que está trabajando por nosotros”.

Mónica Sánchez

Por su lado, Cristian Rivero hizo una reflexión más que interesante: “Hay un lema muy bonito que está compartiendo Italia y quisiera compartirlo con ustedes: ‘A nuestros abuelos les pidieron que vayan a la guerra, a nosotros sólo nos piden que nos quedemos en casa’”.

Cristian Rivero

Del mismo modo, la periodista Juliana Oxenford, siempre activa en redes sociales, sobre todo en Twitter, pidió a las personas que no están tomando el interés debido que respeten la preocupación de los demás.

“Si no te interesa la salud pública, no expongas a quienes estamos tomando esta situación con empatía y responsabilidad. No vayamos a lugares público, evitemos los eventos sociales, dedícate a ver TV, dibujar, dormir, leer, pero quédate en casa”.

Juliana Oxenford

PUEDES VER Perú alcanza el nivel más alto de casos positivos sobre pruebas realizadas

Anahí de Cárdenas, quien se ha dedicado a concientizar sobre la responsabilidad que los peruanos deben tomar en estos momentos, expresó:

“Aprovechen esta cuarentena para conectar con ustedes mismos. Es un buen momento para la reflexión. La economía se recuperará si todos ponemos de nuestra parte, pero si nos contagiamos, no va a haber nada que recuperar, ni cómo recuperarlo”.

Anahí de Cárdenas

La salsera Yahaira Plasencia, aprovechó sus historias de Instagram donde reflexionó de esta manera: “Las dos semanas que vienen son cruciales para controlar o desatar el coronavirus en nuestro país. Todo depende de nosotros. Quedémonos en casa, evitemos las reuniones sociales, centros comerciales, los cines, etc.”

Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt aprovechó su regreso a Lima para enviar un mensaje a todos sus fans y tomar conciencia sobre los estragos que causa el coronavirus.

PUEDES VER Leonard León es desalojado de hotel por temor a coronavirus

Protegida por una mascarilla la intérprete de “Señor mentira” expresó: “Hay dos padres a quienes les están tomando la temperatura, así que mucha precaución. Hay que viajar con su mascarilla la gente que está de retorno (a Perú) y a quedarse en casa”.