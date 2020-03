Tatiana Astengo no toleró que aún existan peruanos que se niegan a cumplir con la cuarentena por 15 días que decretó el presidente Martín Vizcarra para combatir el coronavirus en el Perú, por lo que lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la recordada Elvira de De vuelta al barrio reprendió a los infractores, trayendo a la memoria una polémica frase que usó Keiko Fujimori.

La actriz hizo este singular pedido a través de sus redes sociales.

“No me importa que se perjudiquen 10 000 o 100 000 peruanos”, deplorable frase de la señora K. que se criticó mucho, pero algunos le siguen los pasos, ¿no? No me importa contagiar a 10 000 o 100 000 peruanos #Yomequedoenmicasa”, fue la publicación de Tatiana Astengo.

De esta forma, la actriz recalcó la importancia de que todos los peruanos colaboren para que el coronavirus pueda ser controlado lo antes posible en nuestro país, ya que en solo diez días se han detectado 86 personas que han contraído la enfermedad.

En el 2017 se reveló un audio en el que Yesenia Ponce aseguraba que Keiko Fujimori le dijo una contundente frase mientras trataba de impedir la ejecución del proyecto de Chinecas.

“Keiko me llama a su despacho a una reunión y me dice: Yesenia, ¿vamos a ayudar al Ejecutivo? Este proyecto tiene que ser nuestro. Es un buen proyecto pero no es el momento, así que hay que guardarlo y en su momento nosotros mismos lo hacemos realidad (...) no me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas”, habrían sido las palabras de la excandidata presidencial en aquella ocasión.