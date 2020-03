Olenka Cuba lamenta que Leonard León no estará en cumpleaños de su hija por cuarentena

Olenka Cuba habló sobre la situación en la que se encuentra su pareja, el cantante Leonard León, quien fue puesto en cuarentena tras presentar síntomas de posible coronavirus.

Al ser abordada por las cámaras de América Hoy, la modelo señaló que solo mantiene comunicación telefónica con el cumbiambero, quien hasta el momento no ha recibido los resultados que determinen si contrajo o no el COVID-19. Además, se mostró triste porque el artista no acompañará a su hija en su primer cumpleaños.

“Siempre (Leonard extraña a su hija). Como él tiene que estar en cuarentena, el día que ella cumple un año ni siquiera podrá darle un abrazo”, expresó.

Olenka Cuba también comentó sobre la molestia e indignación que siente Leonard León por las duras críticas que ha recibido en redes sociales tras retornar al Perú proveniente de Italia, uno de los países con mayor cantidad de casos de coronavirus.

“Le molesta la gente que es egoísta, que insulta”, indicó la modelo, ante las cámaras del programa América Hoy.

Finalmente, Olenka Cuba precisó que los músicos que llegaron al Perú junto a Leonard León también se encuentran a la espera de los resultados que determinen si fueron contagiados con el COVID-19.

Leonard León fue desalojado por peligro de coronavirus

Al regresar al Perú, Leonard León y sus compañeros se hospedaron en un hotel. Sin embargo, más tarde fueron retirados de dicho establecimiento por temor al contagio de coronavirus.

“Cuando llegamos de París, nos aislaron y luego nos hicieron las pruebas a las 11:45 de la noche (del viernes). Abandonamos el Jorge Chávez alrededor de la 1:00 de la madrugada del sábado. En ese momento decidimos ir a un hotel en Los Olivos. Alquilamos tres habitaciones, pero nos han sacado de allí. Estuvimos, por varias horas, buscando un lugar dónde seguir aislados, pero aún no encontramos nada (7:00 p.m.)”, señaló Lucho Cabrejos a Trome.