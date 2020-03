Nicola Porcella se pronunció a través de Instagram para enviar un mensaje en el que cuestionó a los peruanos que continúan transitando libremente por la calle, pese a la medida de cuarentena decretada por el presidente Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus en nuestro país.

En su publicación, el conductor de Todo por amor señaló que muchas personas se toman a la ligera las medidas tomadas por el Ejecutivo y que llegan hasta el punto de engañar a las autoridades para poder seguir en la vía pública.

PUEDES VER Grupo 5 se une a la campaña #YoMeQuedoEnCasa por el coronavirus

Fans de Nicola Porcella preocupados por estado de salud de exchico reality. Foto: La República

Al igual que muchos personajes de la farándula local, Nicola Porcella también se dirigió a sus fans, llamándolos a reflexionar y cumplir con el estado de emergencia, a fin de controlar el contagio del COVID-19.

“¿Y la cuarentena? Todo sigue normal en las calles, te paran y solo piden el DNI, entonces ahora todo el mundo trabaja en bancos hospitales, etc. Siempre la ley del más vivo. Conciencia, por favor”, fue el mensaje que dejó el exintegrante de Esto es Guerra en su Instagram.

Nicola Porcella

PUEDES VER Jessica Tapia comparte situación de Estados Unidos por COVID-19 en redes sociales

Tatiana Astengo critica a peruanos que no cumplen con cuarentena

A través de su cuenta de Twitter, Tatiana Astengo lanzó un duro mensaje contra los peruanos que no cumplen con las medidas que engloba el estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra.

“’No me importa que se perjudiquen 10 000 o 100 000 peruanos’, deplorable frase de la señora K que se criticó mucho, pero algunos le siguen los pasos, ¿no? No me importa contagiar a 10 000 o 100 000 peruanos #Yomequedoenmicasa”, escribió la actriz.