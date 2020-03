La pandemia del coronavirus continúa causando zozobra en el mundo pues hasta la fecha ya se registran 160 000 casos de contagio en más de 150 países. Ante esta situación, distintas celebridades se han pronunciado para tratar de tranquilizar a sus fans y enviarles mensaje de meditación. Uno de ellos fue Justin Bieber, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar algunas recomendaciones.

“Puede que lo tengas y no lo sabes, no extiendas la enfermedad. Estancia en casa como puedas. No salir en grupos, no barras, no clubes, no restaurantes, lava mucho tus manos”, empezó su mensaje el cantante canadiense.

“Mantengan seis pies de distancia entre ustedes. Aíslate si te sientes enfermo, ahora es el momento de participar entre todos y no en persona, no es solo sobre ti, es sobre nosotros. ¡Todos nosotros!”, enfatizó el esposo de la modelo Hailey Baldwin.

Justin Bieber hace llamado reflexivo a sus fans ante pandemia y aislamiento social. Foto: Instagram

De esta manera, el intérprete de “Yummy” alertó a su legión de seguidores sobre el peligro de contraer la enfermedad que hasta la fecha registra muertes en China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, EE. UU., Reino Unido, España y Argentina.

Justin Bieber hace llamado reflexivo a sus fans ante pandemia y aislamiento social. Foto: Instagram

“Los quiero chicos, pero si se preocupan por sus padres, sus abuelos, sus amigos o cualquier amigo que pueda verse comprometido, por favor quédense a salvo y estarán a salvo”, finalizó su texto, el artista de 25 años.

Para acompañar su misiva, Justin Bieber compartió un video que refleja su llamado, se trata de imágenes de personas en cuarentena que asoman por sus balcones y ventanas de edificios para escuchar a uno de sus vecinos que amenizaba la situación tocando su trompeta. Además, el famoso compartió una imagen con más mensajes que invitan a llenar los vacíos de los menos favorecidos y apoyar a las pequeñas empresas.