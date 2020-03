Jorge Drexler, uno de los artistas musicales más admirados de Latinoamérica, afirmó que se encuentra en Madrid guardando un aislamiento voluntario. La información fue difundida a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Les hablo desde Madrid, una ciudad en estado de alarma. Yo estoy en mi casa en aislamiento voluntario y completo. Y les hablo para que no cometan los mismos errores que cometimos aquí en España, y en Italia, no tomándonos en serio esta pandemia”, dice el cantante al inicio de su mensaje.

Jorge Drexler es un cantautor uruguayo radicado en España. (Foto: Instagram)

Según ha trascendido, en España las muertes por infección del COVID-19 han llegado a 290. Por ello, entre otras medidas, el Gobierno del país peninsular determinó recientemente el cierre de establecimientos y el confinamiento total de sus ciudadanos.

Por ello, Jorge Drexler ha enfatizado la situación que vive aquella nación y propone tomar el caso como lección a aprender. “Ya había 800 casos diagnosticados en Madrid, y seguíamos todavía encontrándonos en actos públicos, en manifestaciones, en conciertos, en celebraciones. Eso fue un error gravísimo que estamos pagando con mucho miedo y con un caos sanitario completo”, reflexionó.

El artista, además, hizo un llamado a la acción ante la crisis. “Quédense en sus casas. Si no lo han dicho las autoridades de sus países, no lo esperen. La sociedad civil tiene la palabra y tiene una responsabilidad. Esto solo se arregla entre todos. Para esto no sirven los actos individuales y lo peor son los actos de egoísmo. Todos tenemos que ser solidarios con todos”, afirmó en el video.

Esta no es la primera vez que Jorge Drexler se pronuncia en referencia a la expansión del COVID-19. Como se recuerda, el uruguayo difundió a través de sus redes sociales una canción que busca prevenir la propagación de la enfermedad. “Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras con un amigo, salúdalo con el alma”, decía la letra.