Imitadora de Yo soy infectada con coronavirus asistió a evento en Piura [VIDEO]

La imitadora de Ruth Karina en Yo soy, Angie Gonzáles, reveló que contrajo coronavirus luego de su estadía en España, país donde la enfermedad ha cobrado cientos de víctimas.

La joven cantante estuvo esperando los resultados del Ministerio de Salud (Minsa) durante casi una semana, por lo que decidió cumplir con un evento en Piura. Sin embargo, el pasado domingo le confirmaron que está infectada con el COVID-19.

El sábado 14 de marzo, Angie González asistió a una yunzada en Catacaos, Piura, donde realizó un show. Ella llegó al Perú el día 6 y tres días después, se sometió a la prueba de coronavirus por voluntad propia.

“Me dijeron que yo soy asintomática, el único síntoma que tuve fue dolor de cabeza. Me encuentro en un hospedaje, no conozco dónde estoy, me siento preocupada por mi hija y familia”, declaró a Mujeres al mando.

Además, acusó al Minsa de no atender su caso por coronavirus. “He tenido que improvisar una mascarilla, no tengo qué comer. El Minsa está brillando por su ausencia, no tengo ninguna instrucción, necesito que vengan a mi casa, no estoy recibiendo nada de apoyo”, expresó con preocupación.

Tuvo contacto con su pequeña. "Sí, a mi familia no la veía hace un mes... Yo quiero que el Ministerio de Salud vaya a mi casa y pueda asistir a mi familia”, pidió la artista con la voz quebrada.

Imitadora de Yo soy recibe amenazas por padecer coronavirus

La exparticipante de Yo Soy aseguró que desde que salió a la luz su diagnóstico, por parte de un policía del departamento norteño, ha recibido amenazas de los pobladores. La temible enfermedad y los ataques han causado que no pueda regresar a Lima y recibir ayuda.

Angie Gonzales, imitadora de Ruth Karina en Yo soy 2016.

“El señor Edwin me ha hecho quedar mal, ha puesto en riesgo mi identidad. Recibo llamadas de número descocidos todos los días, me acusan de hacer daño a la gente o de ser una prófuga y delincuente, cuando no es así, yo también estoy afectada", expresó Angie Gonzáles al borde del llanto.