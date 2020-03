Imitadora de Yo soy aislada por coronavirus: “No tengo qué comer, el Minsa brilla por su ausencia”

La imitadora de Ruth Karina en Yo Soy, Angie Gonzáles, reveló que dio positivo en el examen de descarte de coronavirus, luego de llegar al país desde España. La joven denunció que no tiene el apoyo del Ministerio de Salud (Minsa) y se encuentra varada en un hotel de Piura.

Ella se acercó por voluntad propia a pasar los controles, esto después de cinco días de padecer dolores de cabeza. “He llegado el día viernes 6 de Madrid, no había un protocolo en el aeropuerto. Incluso, si yo no me acercaba al centro de salud, no sabía que tenía coronavirus. Exigí que me hicieran, me han dado la respuesta recién en Piura”, contó la artista de 26 años.

Debido a la cuarentena, la exparticipante del reality no ha podido salir a comprar alimentos. "Me encuentro aislada, no tengo la respuesta del Minsa, no he comido nada desde la noche como no puedo salir desde ayer, no estoy recibiendo nada de apoyo", expresó.

Cuando le dieron los resultados, pidió un tratamiento, pero no ha recibo atención hasta el momento debido a que es asintomática. “He tenido que improvisar esta mascarilla, le dije a la señorita del Minsa, necesito comer porque no tengo familia acá, yo solo vine por trabajo”, declaró con la voz quebrada.

Además, Angie Gonzáles tuvo contacto con su familia y su menor hija. “Por favor, que se acerquen a mi casa, el Minsa está brillando por su ausencia, no tengo ninguna instrucción de lo que me van a dar”, pidió la cantante.

Cabe resaltar que la imitadora de Ruth Karina de Yo Soy viajó a Piura desde Lima el sábado pasado para cumplir con una presentación, pese a que estaba a la espera de sus resultados sobre el coronavirus.