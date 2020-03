Idris Elba, actor de Los Vengadores, da positivo a coronavirus

Idris Elba, actor británico conocido por su papel de Heimdall en la saga Los Vengadores, anunció este lunes que contrajo coronavirus. En el comunicado, difundido en redes sociales, indica que se encuentra bien de salud y por el momento no presenta síntomas.

La noticia fue difundida por el mismo actor, quien a través de Twitter envió un comunicado en el que informa sobre su actual estado de salud.

“Esta mañana di positivo por COVID-19. Me siento bien. No tengo síntomas hasta ahora, pero me encuentro aislado desde que supe sobre mi exposición al virus”, se lee en el mensaje de redes sociales.

Idris Elba en Twitter

Además también se comunicó con sus seguidores mediante un video, donde explica más a detalle sobre la condición médica. “Estoy bien... no tengo síntomas, me hice la prueba porque me di cuenta que estuve expuesto a alguien que había dado positivo. Cuando lo supe me puse en cuarentena y me hice un descarte inmediatamente. Hoy me enviaron los resultados”.

Al finalizar su mensaje también dio algunas recomendaciones para todos aquellos que intentan protegerse de la enfermedad. “Esto es serio. Ahora es cuando hay que pensar sobre el distanciamiento social, lavado de manos. Hay personas afuera que no muestran síntomas y que pueden expandir el virus muy rápido”, indicó.

