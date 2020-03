Guns N’ Roses desafió al coronavirus

Entre medidas de higiene por la pandemia del coronavirus (COVID-19), se llevó a cabo el Festival Vive Latino en México. La XXI edición de dicho evento de rock tuvo en el escenario a figuras y grupos como Carlos Vives, Vicentico, Mon Laferte, Andrés Calamaro, The Cardigans, Babasónicos y la banda Guns N’ Roses, que fue la más esperada de la jornada, mientras que más de una docena de artistas de los 84 programados cancelaron su actuación (entre ellos Fangoria, el músico argentino Gustavo Santaolalla y el español Enrique Bunbury) debido a la crisis mundial.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, declaró que no era indispensable cancelar un evento tan grande, ya que había un contrato millonario de por medio y, hasta el momento, el brote no ha golpeado el país azteca.

Es así que, en medio de críticas en redes sociales, en donde se tildó de irresponsabilidad congregar a una multitud de gente a un show que puede ser un foco contagioso, el evento se llevó a cabo tomando medidas de seguridad.

Los más de 40 mil asistentes pasaron por cercos sanitarios para escanear la temperatura con un termómetro láser a su ingreso, asimismo se les ofreció toallitas sanitarias y gel antibacterial en los baños para evitar el contagio. Y en la pantalla gigante se recomendó desinfectarse las manos regularmente, toser dentro del codo, no establecer contacto físico o retirarse del recinto ante cualquier síntoma.

Los fanáticos por su parte acudieron al show con cubrebocas e intentaron mantener distancia unos a otros.

“¿Cómo están?”, dijo Axl Rose, antes de que empiece a sonar ‘It’s So Easy’, a la que siguieron ‘Mr. Brownstone’ y ‘Welcome to the Jungle’, junto a la guitarra de Slash, lo cual emocionó al público y los hicieran olvidar las medidas de seguridad para salvaguardar su propia salud.

“Coronavirus no será impedimento”

Desde los escenarios secundarios del Vive Latino, Carlos Vives se hizo presente con su vallenato y compartió su postura sobre el virus que se expande con rapidez por todo el mundo.

“El coronavirus no será impedimento esta noche para amarnos y sentirnos, pero sí nos tenemos que cuidar”, expresó durante su primera interacción con el público. “No vamos a tocarnos, pero vamos a mirarnos a los ojos y sentirnos como solo tú lo sabes hacer, México”, continuó.

El evento realizó ayer su segunda fecha siguiendo con las medidas de seguridad. El tiempo dirá si valió la pena organizar o asistir a un evento que pone en riesgo la vida del ser humano.