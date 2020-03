Eugenio Derbez, popular actor y humorista, fue blanco de críticas luego de publicar un video en Instagram donde se le ve angustiado y pidiendo ayuda. Sin embargo, las imágenes eran parte de otra de sus bromas, algo que ha disgustado a sus seguidores.

“Estoy en una situación de emergencia. Estoy aquí en mi casa encerrado con mi familia, en cuarentena voluntaria. No podemos salir y acabamos de tener una emergencia”, dice al inicio del mensaje, mostrándose en un espacio cerrado.

Eugenio Derbez es uno de los humoristas más importantes de México. (Foto: Instagram)

Pero la emergencia de Eugenio Derbez no era tal. En realidad, se encontraba en un baño, y su percance no era otro que la falta de papel higiénico. “Pido ayuda, por favor. Ayuda a quien pueda dárnosla”, anuncia el actor. Tras ello, las reacciones de rechazo ante su acto no se hicieron esperar.

“No puede ser que un tema tan serio lo conviertas en una tontería. ¡Más empatía con el mundo, amigo! No en todos los casos aplica la comedia”, “¿es neta? Para ser una broma se me hace muy pesada, porque no me causa risa”, “ridículo. Pienso que no estamos para este tipo de videos de mal gusto”, se lee entre los comentarios del video.

La indignación en las respuestas de los usuarios aparece en medio de la situación que vive el país mexicano. En México, el número de infectados de coronavirus es de 43. Una cifra a tomar en cuenta en la región latinoamericana.

Pese a todo, Eugenio Derbez siempre encuentra un instante para realizar sus bromas. Hace poco tomó con humor la escasez en supermercados y lanzó divertidos mensajes mediante historias de Instagram.