Luego de admitir que se encuentra atemorizado por la rápida propagación del coronavirus, el cantante Daddy Yankee se volvió a pronunciar por medio de su cuenta oficial de Instagram para contarle a sus fans cómo viene afrontando la pandemia, e hizo un llamado a la calma y la solidaridad con el prójimo.

Desde una playa de su país natal, Puerto Rico, Daddy Yankee se animó a grabar un video. “Bueno mi gente, les confieso que tengo problemas para mantenerme encerrado y recomiendo a las personas que son como yo a que seamos creativos y solidarios sin poner en riesgo a los demás”, señaló el artista de 43 años en el clip.

Estas confesiones por parte del famoso intérprete urbano, llegan luego de haberse declarado temeroso por la enfermedad, que va dejando más de 160 000 casos de contagio en más de 150 países del mundo y que va cobrando muertes en China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, EE.UU., Reino Unido, España y Argentina.

Daddy Yankee detalla cómo afronta el aislamiento social en una isla. Foto: Instagram

Ante esta situación, el intérprete de "Que tire pa' 'lante" señaló hace algunos días que pese a que no lo aparenta, se encuentra asustado y ahora se reporta desde un lugar remoto, donde decidió pasar el aislamiento social. “Vine a mi casa acuática a mantener la distancia social. Debemos cooperar para que no se propague el virus en la población. Eso me llama a mí a tomar conciencia”, continuó.

Daddy Yankee se confiesa acerca del coronavirus. Foto: Instagram

El veterano artista del reguetón pidió a su legión de fanáticos que mantengan la calma y sean solidarios ante la emergencia que afecta a más de 100 países de todo el globo terráqueo.

“Vamos, sé que es una prueba difícil para el mundo, pero estamos seguros que la vamos a sobrepasar como la humanidad fuerte que somos. Aquí estoy en ‘islamiento’ en Puerto Rico, en la playa”, bromeó Daddy Yankee finalmente.