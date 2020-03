El divertido tutorial de Brandon Flowers para evitar el coronavirus [VIDEO]

El reconocido cantante Brandon Flowers se unió a la fiebre de divertidos videos educativos sobre cómo lavarse correctamente las manos para evitar el contagio del coronavirus, el cual se propaga rápidamente.

Artistas como Britney Spears o Gloria Gaynor, quien con “Will survive” dio consejos de cómo prevenir el COVID-19, se preocuparon por la falta de información y no tuvieron mejor idea que optar por curiosos tutoriales.

A esto se sumó el líder de The Killers. El intérprete mormón apareció en un video colgado en la cuenta de Twitter de la banda, donde se le vio en un lavabo frente al espejo y entonando el coro de su canción de 2003 “Mr. Brightside”, mientras lava sus manos.

Brandon Flowers: usuarios felicitaron al cantante por su acción

El video de Brandon Flowers se volvió trending topic y los seguidores de este artista le enviaron cientos de mensajes de agradecimiento, muchos de ellos llenos de humor.

Brandon Flowers

“Nos has salvado”, “grande, Brandon Flowers”, “un milagro, llegó la cura del coronavirus, una vez más la voz de Brandon Flowers ha curado a la humanidad, terminó con las guerras y el hambre, estamos a salvo”, “Brandon Flowers vino a salvar a la humanidad otra vez, la primera fue cuando se puso el traje dorado”, “Brandon Flowers cantando Mr. Brightside lavándose correctamente las manos, fortaleció mi sistema inmune y me dio esperanzas”, “le diré a Brandon Flowers que me dé un autógrafo y realmente lo que va a firmar son mis papeles de adopción”, “la voz de Brandon Flowers es la cura del coronavirus, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas”, “tal vez la voz de Brandon Flowers nos cure de algo, no del COVID-19, pero de algo...”, escribieron.