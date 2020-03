La modelo Anahí de Cárdenas se comunicó con sus seguidores de Instagram para comentar que se siente apenada por todas las cosas que el Perú esta viviendo a raíz del aislamiento social que se ha ordenado.

“Hace unos días cuando declararon pandemia yo empecé propia ‘cuarentena parcial’. No les voy a mentir, me sentía un poco ridícula usando mascarilla en lugares cerrados, y andaba con gel antibacterial en la cartera. Traté de no estar en lugares cerrados con mucha gente y limité mis actividades diarias”, escribió en su red social.

“Me parece increíble que esté pasando todo esto. Me gusta pensar que ya estaba preparada para esta medida, pero mientras iba en el carro vi a tanta gente en la calle, que me entró un terror profundo”, detalló la modelo.

Anahí de Cárdenas brinda mensaje a peruanos

De la misma manera, la artista manifestó su preocupación acerca de las personas que son de bajos recursos. “Vivimos en un país donde la mayoría de negocios son informales, con una población que vive al día, nadie nos tiene que contar la historia, la vemos a diario. Ayer viendo al presidente en la tele, rezaba por que se le dé ayuda a esas familias que no van a poder abastecerse por falta de recursos”, dijo la actriz.

Asimismo, dio su opinión sobre las medidas de prevención que el Estado ha solicitado. “Muchas personas piensan que es una medida extrema, pero pienso que si no ponemos el hombro y paramos la propagación del virus, no va a haber país que salvar después. Pensemos que el quedarnos en casa no solo es para cuidarnos a nosotros, sino para evitar contagiar a los demás”, exclamó.

Anahí de Cárdenas en Instagram

“Es importante tener un horario, no estar pegado de las noticias, crear una rutina. La cuarentena no es fácil, pero es posible. Somos un país que ha vivido mucho tiempo en crisis. De esta también vamos a salir. Cuando los peruanos nos unimos, hacemos cosas maravillosas. Acuérdense del mundial, nos convertimos en la mejor hinchada del mundo. Pongamos ese mismo ímpetu y esfuerzo en pasar este tumbo y todo saldrá bien", finalizó la actriz.