Gran polémica se desató por el visto bueno a la realización del festival Vive Latino 2020, que reunió a diversos artistas de todo el mundo. El evento se llevó a cabo a pesar de brote del coronavirus, que ha puesto a varios países en cuarentena.

Durante una conferencia, Hugo López-Gatell, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, señaló que no era “indispensable” cancelar un evento tan grande, ya que había un contrato millonario de por medio y —hasta el momento— el brote no ha golpeado el país azteca.

Estas declaraciones levantaron la furia de varios artistas, quienes decidieron dar un paso al costado del evento.

All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal. The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla son las bandas que optaron por cancelar sus presentaciones.

No obstante, los asistentes disfrutaron de los Guns N’ Roses, Andrés Calamaro, The Cardigans, Julieta Venegas, The Rasmus y muchos más.

“¿México, cómo están? Es bueno regresar”, fueron las palabras con las que saludó Lauri Ylönen, vocalista de The Rasmus.

A pesar de la alerta, miles de jóvenes asistieron a uno de los eventos musicales más grandes de México.

Vive Latino 2020 y sus medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus

A través de sus redes sociales, el festival Vive Latino 2020 anunció la cancelación de las firmas de autógrafos como medida de higiene para prevenir contagios entre los asistentes.

“Como parte de las medidas de higiene y seguridad para esta edición, las Firmas de Autógrafos no se llevarán a cabo. Agradecemos su comprensión y esperamos que disfruten de #VL20”.