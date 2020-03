Vicentico ofreció su concierto en el festival de cultura musical Vive Latino 2020 este último 14 de marzo. El cantante cautivó a su público con algunas canciones de Los Fabulosos Cadillacs, banda en la cual es vocalista.

Los seguidores de Vicentico se congregaron frente al escenario Telcel a las 18.00 horas para escuchar sus canciones. Este recinto llegó recibir cerca de 8 000 personas.

Entre los temas que interpretó Gabriel Julio Bufano, como realmente se llama, se encuentra Freak. Este nuevo sencillo ya ha sido incluido en Spotify, plataforma donde el argentino cuenta con más de 3 millones de seguidores.

El setlist de su presentación en el Vive Latino 2020 incluyó trece canciones. Vicentico empezó con Ya no te quiero, un tema bastante coreado por los asistentes al concierto. En la siguiente lista, presentamos todos los temas interpretados.

-Ya No Te Quiero

-Bajando La Calle

-El Rey Del Rock 'n' Roll

-Siguiendo La Luna

-Vasos Vacios

-Freak

-Creo Que Me Enamoré

-Las Manos / Radio Kriminal / Hasta Siempre Comandante

-Morir A Tu Lado

-Solo Un Momento

-Los Caminos De La Vida

Bandas cancelan conciertos en Vive Latino 2020

Si bien Vicentico se ha presentado en el festival, algunas bandas decidieron cancelar su participación como prevención ante el incremento de contagiados con coronavirus. Estas medidas se tomaron luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la enfermedad como pandemia.

She Wants Revenge fue la primera agrupación que canceló su presentación en el Vive Latino 2020 por estas razones. Enrique Bunbury, Vetusta Morla, All Them Witches, entre otros, se sumaron a esta medida.