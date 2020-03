Mon Laferte incursiona en la pintura e inaugura su exposición inspirada en las mujeres

Mon Laferte acaba de demostrar que no solo tiene talento para la música; sino también para la pintura, pues acaba de inaugurar su exposición en el Museo de la Ciudad de México.

Se trata de una colección de 70 obras llamada “Gestos”, inspirada principalmente en artistas femeninas, que la cantante ha dicho representa su lado más personal.

“La música me da unas ganas de compartirla con el mundo y la pintura para mí me la tomo muy en serio, pero no me sentía preparada para compartirla porque sí es muy, muy personal”, dijo la artista en la rueda de prensa por la inauguración de la muestra.

La intérprete señaló lo importante que era que las mujeres tengan un espacio en el mundo artístico, pues antes estaban acostumbradas a ser excluidas.

Exposición de Mon Laferte: Foto: La Prensa

“La mujer, a lo largo de la historia, ha estado excluida y fuera de la historia del arte, fuera de los museos y , en un sentido general, las mujeres hemos tenido que pelear por espacios y creer que tenemos que luchar contra nosotras mismas, que somos competencia, porque así ha sido históricamente”, explicó.

La exposición incluye dibujos en tinta, óleos y pintura en acrílico. Sus cuadros resaltan por la variedad de personajes femeninos, muchos de los cuales tienen desnudos explícitos con vello público.

Carabineros de Chile no descarta tomar acciones legales contra Mon Laferte. Foto: Difusión

“Son dibujos a manera de caricatura, pero ya viéndolo detalladamente es una obra muy fuerte que sí trae implícitamente una carga de violencia y de acoso a las mujeres”, dijo Brenda Luna, la curadora de la muestra.

La artista siempre ha sido frontal al momento de dar su opinión sobre la violación de los derechos a las mujeres en el mundo.

El año pasado Mon Laferte mostró sus senos como protesta por el actuar del gobierno de Chile ante las protestas sociales. “En Chile torturan, violan y matan”, tenía escrito la cantante en su cuerpo.