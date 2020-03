Melissa Klug y Jefferson Farfán llegaron a un acuerdo por el bien de sus hijos. Luego de retornar de España, donde viajó con sus dos menores hijos, la chalaca utilizó su cuenta de Instagram para dejar un reflexivo mensaje sobre lo que ha sido de su vida.

La ‘Blanca de Chucuito’ ha estado compartiendo una gran cantidad de inspiradoras frases, sobre todo, resaltando cómo ha ido mejorando como ser humano, mujer y lo que esto significó con el trascurrir del tiempo.

Además, la expareja de Jefferson Farfán dedicó mensajes sobre el crecimiento e independencia femenina; esto luego de conciliar con el padre de sus dos menores hijos, el popular ‘Foquita’ Farfán.

La ‘Blanca de Chucuito’ utilizó su cuenta verificada de Instagram para compartir junto a un autoretrato una conmovedora frase, resaltando el empoderamiento de la mujer moderna.

“Dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier desgracia, y transformarte en la versión más fuerte y brillante”, escribió en la popular red social.

Ese no fue el único mensaje, pues a través de sus historias de Instagram, compartió un texto alusivo al pasado 14 de marzo.

“Me gusta la calma que da el tiempo, porque alguna vez se sintió como un huracán, hoy vemos que era e viento abriéndonos camino”, se lee en el texto.

Melissa Klug sobre viaje de Yahaira Plasencia a Europa

Después de su llegada al aeropuerto, fue abordada por la prensa peruana, quienes le hicieron una peculiar consulta. No pudo evitar cambiar su rostro, así como contestar sobre Yahaira Plasencia y su viaje a Holanda.

“Yo de ella no quiero opinar. No me interesa lo que de verdad ella haga con su vida, es su problema”, contestó algo ofuscada Melissa Klug.