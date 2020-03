Meghan Markle ha culminado con sus compromisos como parte de la familia real y ahora se alista para empezar una nueva vida lejos de los flashes de la prensa británica.

Sin embargo, todavía no se sabe con exactitud cómo los exduques de Sussex pagarán sus gastos personales. Una de las hipótesis era que la exprotagonista de Suits podría regresar a la actuación, pero esto acaba de ser descartado.

Una de las amiga de la exactriz negó esa posibilidad al New York Post: “Meghan no tiene absolutamente ningún interés en volver a actuar (...) Ella no va a ser una heroína de Marvel o una princesa de Disney, ninguna de estas cosas”.

Además recalcó que esas afirmaciones son solo rumores sin sustento: “Está completamente fabricado y en desacuerdo con sus planes, simplemente no es una conversación que haya sucedido”.

Meghan Markle es elogiada por joven estudiante. Foto: Instagram

Sobre este tema también se pronunció la editora adjunta de Royal Central, Brittani Barger, quien le dijo al Daily Star Online que no ve a la esposa del príncipe Harry en un protagónico.

“Meghan en un papel de Marvel es solo un rumor, no la veo entrar al cine, especialmente en un papel protagonista, en este momento (...) Si lo hiciera, sería muy difícil separarla de su personaje y de la película, y no creo que ella quiera eso como actriz”, explicó.

Meghan Markle y el príncipe Harry regresan a Reino Unido. Foto: Instagram

Sin embargo, Brittani Barger no descartó que la exduquesa pueda volver a interpretar algún personaje: "Podría regresar a actuar más adelante en el camino, creo que sería difícil encontrarle un papel debido a su estado, pero quién sabe”.

Luego de sus últimos eventos en Londres, Meghan Markle volvió a Canadá, pero su esposo se quedó, pues tendría programadas algunas reuniones más.

Como se recuerda, el príncipe Harry llegó primero a Reino Unido y asistió a diversos eventos uno de los más recordado es la reunión con Bon Jovi para grabar el tema “Unbroken”.