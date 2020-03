Maroon 5 “promete volver” a Sudamérica ante cancelación de conciertos

Maroon 5 no va más en Sudamérica ante el coronavirus. La banda liderada por Adam Levine tuvo que cancelar sus shows en Argentina y Colombia como medida de prevención.

Ante esto, el grupo envió un mensaje en sus redes sociales en el que prometen volver a esta parte del mundo.

A través de una historia de Instagram, los estadounidenses lamentaron no presentarse este jueves 12 de marzo en Buenos Aires y sábado 14 del mismo mes en Bogotá.

Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar 2020. Foto: difusión

“Nos entristece escuchar las noticias y lamentamos anunciar que, de acuerdo con las recientes restricciones ordenadas por los gobiernos locales, los espectáculos de Maroon 5 en Argentina y Colombia han sido suspendidos”, señalan a sus fanáticos en ese comunicado.

Estas fechas, en el que cantarían sus éxitos como “She will be loved” o “Girls like you” se iban a desarrollar en el Campo Argentino de Polo y en el Parque Salitre Mágico, respectivamente.

Maroon 5

Asimismo, se mostraron preocupados por la integridad de todo aquel que interviniera en el show. "La seguridad y el bienestar de los fanáticos, los empleados y todo el personal es siempre nuestra principal prioridad”, recalcaron.

Además, se disculparon con una promesa por no dar el espectáculo pactado. “Lamentamos decepcionar a nuestros fanáticos y prometemos volver a tocar para ustedes. Estén atentos para más información sobre boletos”, concluyeron así el anuncio.

Maroon 5 en Instagram

Recordemos que una de las presentaciones más polémicas de la agrupación se dio en febrero pasado, en el Festival de Viña del Mar. Los comentarios que desató la performance del vocalista, Adam Levine y las palabras que él dijo después del concierto fueron muy comentados en los medios.