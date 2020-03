Mariah Carey se une a la campaña del lavado las manos para prevenir el coronavirus. La cantante compartió en sus redes sociales un divertido y eficiente video del momento que comparte con sus dos hijos.

En el video se aprecia a la artista y sus gemelos lavándose las manos con uno de sus éxitos noventeros: la canción “Fantasy” con el rapero Ol’ Dirty Bastard.

“¿Están listos? Tenemos 20 segundos. ¿Cómo va [la canción], ustedes saben?”, alentó Carey a sus hijos Monroe y Moroccan para empezar con la dinámica.

Mariah Carey y sus gemelos lavándose las manos. Foto: captura

Ellos empiezan a sobarse las manos con la espuma del jabón, mientras saltan y cantan al ritmo de “Fantasy”

Mariah Carey en el videoclip de "Fantasy". Foto: difusión

Con la parte del rapero, “Me and Mariah, go back like babies with pacifiers”, se les escucha entonar con su madre por toda la habitación. Pronto, la alarma suena y los tres se muestran felices por haber cumplido con esos 20 segundos.

Mariah Carey lavándose las manos con sus gemelos. Foto: captura

Asimismo, Carey escribió en la descripción del video, “¡Lávense las manos por 20 segundos! ¡Manténgase a salvo todos!”, recomendando a sus seguidores que continúen esta acción ante la propagación del coronavirus.

Cabe resaltar que esta grabación fue hecha para su nueva cuenta de Tik Tok y luego publicada en Instagram.

Recordemos que, en la década de los noventas, “Fantasy" fue un éxito en Estados Unidos. La canción fue interpretada con el rapero del grupo Wu-Tang Clan, quien murió debido a una sobredosis en el consumo de drogas el 13 de noviembre del 2004.