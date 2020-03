Leonard León, Lucho Cabrejos y Toño Sosaya fueron retirados del hotel donde estaban alojados tras pasar por los controles de despistaje del coronavirus debido a su estadía en Europa, donde la pandemia ha infectado a más víctimas.

Los cantantes de cumbia se hospedaron en Los Olivos; sin embargo, el pasado sábado fueron desalojados por temor a la enfermedad.

Pese a que Leonard León no se ha pronunciado al respecto, sus compañeros afirmaron que él se encuentra en la casa de un familiar a la espera de los resultados, que hasta el momento, han sobrepasado el mínimo de 24 horas.

Leonard León aparece con mascarilla ante alerta de coronavirus en Europa.

“Cuando llegamos de París, nos aislaron y luego nos hicieron las pruebas a las 11:45 de la noche (del viernes). Abandonamos el Jorge Chávez alrededor de la 1:00 de la madrugada del sábado. En ese momento decidimos ir a un hotel en Los Olivos. Alquilamos tres habitaciones, pero nos han sacado de allí. Estuvimos, por varias horas, buscando un lugar dónde seguir aislados, pero aún no encontramos nada (7:00 p.m.)”, confesó Lucho Cabrejos para Trome.

Leonard León y sus compañeros cantantes de cumbia.

“Leonard ya se fue para su casa, no queremos ir a las nuestras porque no sabemos los resultados. Él está tranquilo y de estar contagiado se aislará para recuperarse. Habló con su madre que está en Chiclayo para darle tranquilidad”, agregaron los cantantes.

Pareja de Leonard León habla sobre su estado de salud

“Está mal. En todo este tiempo que estuvo en Italia aseguró que no le bajaba la fiebre, que ha estado tomando pastilla cada 6 horas y no le bajaba. No solo a él sino a los chicos (de su agrupación). Él me vino a decir hace como tres o cuatro días tiene estos síntomas”, reveló Olenka Cuba, madre de la hija del cumbiambero.