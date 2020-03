Leonard León cuestiona al Minsa tras demora en resultados de prueba por coronavirus

Leonard León y sus compañeros Lucho Cabrejos y Toño Sonsaya están atravesando un difícil momento luego de su regreso de Europa, país donde el coronavirus ha cobrado cientos de víctimas.

A penas llegó a Perú, se supo que el cantante de cumbia mostraba síntomas de padecer el COVID-19, por lo que se sometió a los controles de la enfermedad.

A través de Instagram, el único medio por el cual se puede comunicar con sus seguidores, Leonard León denunció que el Ministerio de Salud ha incumplido con el plazo previsto para la entrega de sus resultados.

leonard león

Según la pareja de Olenka Cuba, el diagnóstico de sus síntomas debieron ser enviados el pasado sábado. Desde la fecha, el cantante se encuentra en cuarentena y prohibido de ver a su familia.

“Minsa, ¿Tanto demoras en darnos nos resultados? nos dijeron que estaba en un máximo de 24 horas desde el viernes 13 de marzo a las 11:45 p. m. que nos tomaron las muestras”, escribió Leonard León.

Leonard León arremete contra el Minsa por demora de resultados. Captura: Instagram

Leonard León presentó síntomas del coronavirus

La madre de la hija de Leonard León y su actual pareja, Olenka Cuba, reveló a los medios que el cantante peruano presentaba fiebre y tos durante cuatro días.

“Está mal. En todo este tiempo que estuvo en Italia aseguró que no le bajaba la fiebre, que ha estado tomando pastilla cada 6 horas y no le bajaba. No solo a él sino a los chicos (de su agrupación). Él me vino a decir hace como tres o cuatro días tiene estos síntomas”, expresó.