Kriss Jenner reveló episodios que marcaron su pasado.

La matriarca del reality “Keeping Up With The Kardashians” señaló, en una entrevista con Diane Von Furstenberg, que engañó a su esposo, el fallecido Robert Kardashian, y que esto le costó, inclusive, el divorcio.

Jenner, siendo muy joven, conoció a Robert Kardashian, con quien se fugó sin terminar la secundaria. Ellos tuvieron cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Parte de la familia Kardashian-Jenner. Foto: difusión

Con un matrimonio que duró trece años, la empresaria manifiesta ahora el porqué su relación con el abogado terminó de manera abrupta.

“Me casé siendo muy joven. Conocí a Robert cuando tenía 18 años, salimos juntos durante cuatro años, ya los 22 ya estaba casada. A lo largo de mi vida, antes o después, iba a tener un romance, y sucedió a los treintaitantos. Mi mayor arrepentimiento es que destruyó a mi familia”, manifestó con pena en sus expresiones.

Kourtney, Kim, Khloé y Rob con su padre, Robert Kardashian. Foto: difusión

Ella estuvo saliendo con el exjugador de fútbol llamado Todd Waterman, lo que provocó en Kardashian y Jenner una crisis que puso fin a su matrimonio.

Esta etapa, comenta la matriarca, fue difícil, por la crisis económica que pasaba Robert Kardashian que, inclusive, no había dinero suficiente para hacer las compras en el supermercado.

Kris Jenner joven. Foto: difusión

“No sabía qué hacer. Me encontré con cuatro niños y soltera. Ni siquiera sabía dónde iba a vivir, qué iba a hacer. No sabía cómo podría ganarme la vida. Resultó aterrador siendo tan joven. Creo que por aquel entonces había cumplido los 32 y mi hijo pequeño (Rob) tuvo tan solo un año.”, confesó una de las mamás más famosas de la televisión estadounidense.

Caitlyn Jenner y Kris Jenner. Foto: difusión

Esta crisis, finalmente, pudo ser superada, por lo que, siendo soltera, a los pocos años ella conoció y se casó con Bruce Jenner, con quien tuvo a Kendall y Kylie Jenner. Su relación termina cuando el atleta decide ser Caitlynn Jenner.