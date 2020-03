Durante la última emisión de Estás en todas, Isabel Acevedo estuvo en el ‘Chocahuarique’ y habló de diversos pasajes de su relación con Christian Domínguez. Entre esos relatos, la chica reality aseguró que a pesar que ella le pidió de que no le mienta, el cumbiambero, finalmente, terminó siendo débil.

‘Choca’ Mandros entrevistaba a la popular ‘Chabelita’ cuando le preguntó qué es lo que sucedió en el periodo en el que se da la ruptura con Christian Domínguez; a lo que ella relata.

“En todo momento le decía: ‘no me mientas, dime la verdad, cómo son las cosas. Es más, si ya no quieres nada conmigo y viceversa yo te voy a decir cómo son las cosas, no te voy a engañar, pero siempre dime la verdad´”, reveló Isabel Acevedo.

Una vez dicho esto, Isabel Acevedo hace memoria, se vuelve un tanto más reflexiva y confiesa que en ese último periodo al lado de Christian Domínguez se encontraba concentrada en temas netamente laborales.

“Pero, era que yo estaba enfocada en mi negocio; o sea, primero era yo, segundo era yo y tercero era yo”; el entrevistador pregunta si esto habría influido en la separación: “Sí, también”, pero Isabel Acevedo agrega con una media sonrisa lo siguiente: “Y el hombre es débil también”.

‘Choca’ Mandros decide enfocarse en esa última expresión para preguntar si es que Christian Domínguez tuvo tentaciones en el tiempo que estuvieron juntos: “Yo me imagino que sí. La verdad no lo puede asegurar”.

Pero el periodista insiste si es que hubo infidelidad en la relación, por lo que Isabel Acevedo replica: “Es que no sé si deba hablar del tema porque estoy cansada de eso”.