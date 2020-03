Las veces que Alexandra Hörler soportó a Gonzalo Núñez y sus comentarios machistas

Gonzalo Núñez y Alexandra Hörler han sido protagonistas de fuertes discusiones en pleno programa en vivo. Hace unos días, la periodista deportiva sorprendió al anunciar su renuncia definitiva de Radio Exitosa.

Sin embargo, reveló que los motivos no serían personales. En entrevista con Magaly TV, la firme, la joven contó que no soportó más los comentarios machistas de su excompañero, quien cuenta con antecedentes similares en otros medios como América TV.

En el informe del programa de Magaly Medina se evidencian las veces que Alexandra Hörler se enfrentó contra Gonzalo Núñez y se defendió como pudo, mientras que los demás presentes se mantuvieron callados.

“Estas hablando con burla de mis opiniones o de las cosas que yo digo”, expresó incómoda la periodista. “O si crees que porque yo soy mujer o porque no opino lo mismo que tú, es de risa lo que yo digo de Lobatón”, le dijo en una ocasión.

Gonzalo Núñez habló sobre el mensaje de Alexandra Hörler. Foto: Difusión

“No te piques, si tú tienes unos gluteazos. El músculo lo tienes bien desarrollado”, se le escucha decir a Núñez. “Caramba, respétame oye. Eso es una falta de respeto para una mujer, pide disculpas”, le responde Alexandra Hörler.

Para la exfigura de Radio Exitosa, Gonzalo Núñez era vulgar y hasta grosero con el público que sintonizaba el programa.

Alexandra Hörler decidió no seguir en Exitosa Deportes tras diferencias con su compañero. Foto: Difusión

“Los contenidos no tienen que ser vulgares para ser chéveres, señores”, expresa la periodista. “Bien carajo”, agrega Núñez. Luego, en otro de los videos, se le escucha ‘mentar la madre’ a un futbolista.

Otro comentario machista sucedió cuando el exconductor de Fútbol en América la acusó de no saber de fútbol porque no lo había jugado antes y le pidió reservar su opinión.

“Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”, expresó. “Tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado, yo no veo acá a ninguno que sea profesional de fútbol. ¿Por eso no puedo opinar?”, respondió Alexandra Hörler. “No”, arremetió Núñez.