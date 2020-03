Gerardo Zamora se pronunció luego de que en redes sociales más de 10 jóvenes aseguraran que fueron víctimas de acoso sexual por parte del actor peruano.

A través de un comunicado enviado por su representante a La República, el artista afirmó que hackearon sus cuentas y que estas personas fueron quienes enviaron los inescrupulosos mensajes a las mujeres que lo denunciaron.

“Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso, informo que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos”.

Además, precisó que en el 2018 realizó una denuncia por clonación de sus cuentas en redes sociales, por lo que tuvo que cambiar sus claves en reiteradas ocasiones.

“Aclaro también, que hice la denuncia respectiva,en 2018. Además de múltiples accesos no autorizados a mi perfil. Pido que no se dejen engañar por perfiles falsos que lo único que buscan es desacreditarme. Jamás imaginé estar inmerso en una situación como esta y comprobar la maldad con la que actúan estos hackers”, finaliza el comunicado.