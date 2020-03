Más de 10 mujeres han denunciado públicamente por acoso sexual al actor Gerardo Zamora. Las acusaciones al protagonista de la telenovela peruana ‘Que Buena Raza’ (2002) fueron realizadas a través de las redes sociales.

El último sábado, una mujer publicó en su perfil de Facebook su testimonio sobre acoso sexual, en el que reveló que el actor le escribía insistentemente vía redes sociales para que la agraviada vaya a “visitarlo” a su casa. Ante las negativas de la víctima, las capturas de pantalla demuestran que Zamora se mostraba agresivo.

La publicación vía Facebook ayudó a que otras mujeres denunciaran el acoso que sufrieron por parte del actor. (Fotos: Facebook)

Luego de la primera denuncia, diferentes mujeres relataron sus testimonios de acoso por parte del actor a través de comentarios. “Ahora son más de 10 testimonios, juzguen ustedes mismos, los testimonios de gente que no tiene nada en común entre ellas mas que haber sido víctimas del actor Gerardo Zamora”, escribió la denunciante en el post original de Facebook.

Asimismo, en los videos se muestra la agresividad del actor por la ausencia de respuesta o negativas de las víctimas ante las insistentes invitaciones que él les realizaba. La víctima que denunció ha recopilado el resto de pruebas, las cuales incluyó en el post original.

Asimismo, otra de las mujeres que denunciaron afirmó que el intérprete la insultó por diferentes medios ante la negativa de la invitación a su casa que él le realizó.

Gerardo Zamora se pronuncia

Luego de las denuncias realizadas a Gerardo Zamora por acoso sexual, el representante de actor envió un comunicado a La República. En este pronunciamineto, se indica que las cuentas del artista fueron hackeadas.

"Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso, informo que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos”, aseguró el actor.

Asimismo, recalcó que durante el 2018 hizo la denuncia respectiva ante “múltiples accesos no autorizados” a su perfil de Facebook. "Pido que no se dejen engañar por perfiles falsos que lo único que buscan es desacreditarme. Jamás imagine estar inmerso en una situación como esta , y comprobar la maldad, con la que actúan estos hackers”, finalizó.