Génesis Tapia responde a usuarios que la cuestionaron tras anunciar embarazo

Génesis Tapia anunció hace unos días que se encuentra embarazada de su cuarto hijo, sorprendiendo a todos sus seguidores. Tras ello, la mayoría de los usuarios no dudaron en realizarle bromas y tildarla de ‘coneja’. Frente a ello, la modelo respondió a todos sus detractores por medio de sus redes sociales.

“Ahora mi segunda visita a Argentina es al lado de mi esposo para consolidar proyectos en nuestra empresa y con mi hermoso bebé en camino. Ojo: el embarazo te hace sentir más cansancio de lo normal, pero no es una enfermedad”, contó la excumbiambera en su Instagram.

PUEDES VER Génesis Tapia luce su embarazo en Argentina en medio de restricciones por coronavirus

Asimismo, la exbailarina recibió muchas criticas tras ese anuncio pese a que compartió la noticia con mucha emoción. Dentro de los comentarios, muchos de los usuarios cuestionaban si acaso Tapia no sabía de la existencia de los métodos anticonceptivos. Es por ello que no demoró en dar una respuesta contundente en su red social.

“A ver chicas, yo me tomo con mucho humor los comentarios negativos. Hay algunas que me dicen que parezco una coneja, pues me pondré mis orejitas para estar más acorde con la situación. Chicas, yo ya no estoy en televisión, si yo comparto algunas cosas con ustedes es para compartir”, mencionó Tapia.

Génesis Tapia en Argentina Foto: Instagram

Además, Génesis Tapia aprovechó para recordar que no se debe ofender entre mujeres y, por el contrario, se deben apoyar.

“No usen mis redes para ofender a ninguna otra mujer, no soy a contribuir a eso, vamos a respetarnos y amarnos entre nosotras mismas. Nos escandalizamos cuando un hombre nos pega, pero hay que cuidarnos entre nosotras”, finalizó.