Heidi Klum cree tener coronavirus y se hace el descarte [VIDEO]

Heidi Klum es una de los cientos de celebridades que están sumamente preocupadas por la propagación del coronavirus en todo el mundo.

La modelo alemana llamó la atención de sus seguidores cuando el martes pasado tuvo que abandonar el rodaje de la última edición de America’s Got Talent para aislarse en su casa por tener síntomas de gripe.

Heidi Klum señaló que se encuentra aislada tras presentar síntomas parecidos al coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, Heidi Klum contó a sus fans que se encontraba sumamente preocupada, ya que se sentía muy mal, pero —hasta ese momento— no había forma de que se haga un descarte del COVID-19.

“Todo comenzó con un escalofrío, sensación de fiebre, tos, secreción nasal”, explicó la top model en sus redes sociales, despertando las alarmas entre sus fans, ya que el virus no discrimina a nadie. Tom Hanks y su esposa Rita Wilson fueron los primeros famosos en revelar que contrajeron el coronavirus.

“Me encantaría hacerme la prueba de coronavirus, pero simplemente no hay una aquí. Lo he intentado con dos médicos diferentes y simplemente no puedo conseguir uno”, señaló Klum, quien en las imágenes se mostró con el semblante decaído.

Por responsabilidad, ella decidió aislarse voluntariamente antes de contagiar a más gente con gripe.

Heidi Klum abandonó el última día de rodaje de America’s Got Talent por sentirse mal de salud.

Heidi Klum separada de su esposo por el coronavirus

Heidi Klum se encuentra felizmente casada con el guitarrista de la banda Tokio Hotel, Tom Kaulitz. A pesar de los 16 años de diferencia, la modelo contó en una entrevista para la revista People que se encuentra más feliz con nunca con el joven de 30 años.

Sin embargo, la celebridad está pasando por un complicado momento debido al brote del coronavirus. A través de Instagram, la mujer contó que se encuentra separada de su esposo porque este, que acaba de llegar de gira, presentó síntomas del COVID-19

Heidi Klum separada de su esposo Tom Kaulitz.

“Como muchos de ustedes, también he estado enferma toda la semana y, desafortunadamente, mi esposo que regresó de su gira hace un par de días también se siente enfermo. Para estar seguros, nos mantendremos separados hasta que obtengamos los resultados de nuestras pruebas de coronavirus (que finalmente pudimos obtener hoy) de regreso. No queremos propagar gérmenes y arriesgarnos a que otros se enfermen”, escribió Klum.