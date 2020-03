Andrea Legarreta critica al gobierno de Mexico por su actuar frente al coronavirus

Los casos de coronavirus aumentan a gran velocidad en diferentes partes del mundo y México no es la excepción; por eso, Andrea Legarreta ha criticado al gobierno de su país.

A través de sus stories en Instagram, la actriz ha cuestionado las medidas que se están tomando para evitar el contagio del COVID-19, pues no están siendo muy estrictos con los controles en el aeropuerto.

La esposa de Erick Rubín contó que sabe de varias personas que han llegado de países europeos y asiáticos y que no han sido inspeccionados correctamente por las autoridades antes de ingresar a México.

“Conozco a varias personas que han llegado de otros países y ni una sola pregunta les han hecho”, expresó.

Además instó a sus seguidores a que cuiden su salud: “¿Y? ¿Cómo van las autoridades sanitarias que reciben pasajeros que llegan a nuestros aeropuertos?...Así las cosas a cuidarnos todos: lava tus manos”.

Andrea Legarreta dijo que no bastaba con decir que mantengamos la calma, sino que había que actuar.

“¿Y? ¿La indicación será seguir ‘serenos y tranquilos’ o ya van a tomar verdaderas medidas sanitarias en los aeropuertos? Mientras tanto, llegan vuelos de Europa y Asia y no son checados los pasajeros...Y de tomar medidas de seguridad, ¿cuándo sería?”, preguntó.

Las críticas de la mexicana llegan después del controversial mensaje del presidente de México, Andres Manuel López Obrador, pues muchos ciudadanos consideraron que trivializó el tema del contagio del coronavirus.

Andrea Legarreta compartió un video donde mostró su preocupación por la violencia a la mujer.

“Dicen que uno no se puede abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada”, dijo el mandatario.

Andrea Legarreta siempre ha sido enfática respecto a los temas coyunturales de su país, así lo hizo cuando expresó su preocupación por los feminicidios

“Las mujeres nos estamos uniendo para decir ‘ya basta’, ya no queremos feminicidios, ya no queremos violencia, ya no queremos mujeres que son violentadas dentro de su propia casa”, expresó y luego anunció que se ausentaría de su programa Hoy para unirse al Paro Nacional de Mujeres.