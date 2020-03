Anahí de Cárdenas nuevamente se ha pronunciado sobre la situación que está enfrentando el país ante la propagación del coronavirus.

La actriz subió un video en su cuenta de Instagram donde cuenta cómo ha pasado sus días en esta semana tan complicada con la medida de cuarentena por el COVID-19, ya que ella, al padecer de cáncer, es más vulnerable a contraer dicho virus.

“Ha sido una semana complicada para todos. El martes comencé a sentir algunos síntomas de la quimio. El miércoles estuve bien, no dejé de hacer mis cosas, y el jueves me levanté increíble como si nada. Todo coincidió con el tema de la cuarentena, que no ha sido impuesta, sino a conciencia. Yo creo que si nos sacamos de circuito, evitamos que este virus se propague”, se lee en el inicio de la publicación.

Además, la actriz pide a los ciudadanos que actúen de manera responsable, debido a las compras masivas que se han generado en los últimos días.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

“Me parece importante que todos tomen un poquito de conciencia y sean responsables. El tema de los papeles higiénicos me parece una locura. Si nos quedamos sin papel, en realidad te puedes limpiar con la ducha, no es tan difícil. Seamos solidarios, hay gente que no tiene ni agua y creo que ellos deberían tener la prioridad”, reflexionó.

Finalmente, Anahí de Cárdenas dio un consejo a todos para que puedan aprovechar de la unión familiar en estos días tan difíciles.

“Aprovechen este momento en familia. Una vida familiar que a muchos nos falta, pasen tiempo con su familia, que no solo sea los domingos”, recomendó la actriz.