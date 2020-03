Isabel Acevedo aún conserva tatuaje que se hizo po Christian Domínguez

¿No lo supera? Hace algunos años, Isabel Acevedo y Christian Domínguez se hicieron un tatuaje por el día de San Valentín como símbolo de su amor. Sin embargo, en la actualidad el cumbiambero ya tiene otra relación con la bailarina Pamela Franco.

A pesar de que Christian Dominguez admitió desde hace un mes que ya se borró el mencionado tatuaje, Isabel Acevedo no habría habría seguido sus pasos y aún lo conserva.

PUEDES VER Isabel Acevedo detalla el romance de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Recientemente, en una entrevista para el programa Estas en todas, la popular ‘Chabelita’ admitió que ella aún no se ha borrado el tatuaje que se hizo con su expareja, el cual consistía en un dibujo de un corazón con una llave.

Cuando ‘Choca’, muy sorprendido, le preguntó a la bailarina sobre este, él se percató de que Isabel Acevedo usa varias pulseras para ocultar que aún conserva el recuerdo de su expareja.

Isabel Acevedo cuenta detalles del final de la relación con Christian Dominguez.

No obstante, para disimular el momento, la bailarina confesó que también tiene otro tatuaje de un anterior enamorado. “De mi ex también tengo la inicial. Esta es la segunda vez que me hago un tatuaje con mi pareja. No aprendía la lección", confesó la popular ‘Chabelita’.

En la entrevista, la bailarina también reveló otros detalles exclusivos de su relación con el cumbiambero. Uno de los más impactantes fue que Christian Domínguez llamó a la mama de la chica reality, luego de que ella publicara un polémico video TikTok en sus redes sociales.

Isabel Acevedo habló sobre ruptura con Christian Domínguez.

“Mi mamá me sacó la cadena, uy no Dios mio, se atacó el otro y llamó a mi mamá (sic), también la llamó por ese video tik tok”, mencionó.