Belinda, una de las más populares artistas musicales de México, se pronunció respecto a las especulaciones que la vinculan al también cantante y actor Yahir. Como se conoce, actualmente ambos encabezan el elenco del musical “Hoy no me puedo levantar”, que viene siendo un éxito en los teatros mexicanos.

En una entrevista para el programa “La Taquilla”, conducido por René Franco, la cantante fue cuestionada sobre el tipo de relación que ha entablado con su compañero profesional. Su respuesta fue contundente y despejó los rumores que se han esparcido últimamente en las redes.

Belinda es una de las voces más populares de la música mexicana.

“Él es un tipazo. Yo estoy feliz de estar con él. Tenemos muchísima química, no solo nosotros, todos. Hemos formado una familia; porque el teatro es eso, formar una familia, trabajar en equipo, apoyarnos entre todos y todos somos uno, porque todos estamos en el escenario”, reveló Belinda.

“Hoy no me puedo levantar” es un musical que toma como punto de partida una serie de canciones del grupo español Mecano. Su historia se ubica en los años 80 y narra las aventuras de dos amigos que abandonan un pueblo con el sueño de formar una banda de música. Lleva más de treinta funciones realizadas en su nueva temporada.

PUEDES VER Diego Boneta aclara sospechas sobre posible relación con Belinda [VIDEO]

Belinda y Yahir juntos en un ensayo del musical "Hoy no me puedo levantar". (Foto: Instagram)

Las especulaciones sobre un romance entre Belinda y Yahir apuntaban, además, al semblante que ha acompañado a la cantante en los últimos tiempos. Los comentarios insisten en que se le ve especialmente contenta, como si hubiera encontrado al compañero ideal para su trabajo.

Sobre ello, la intérprete de “Déjate Llevar” aclaró que es algo más bien relacionado a su carácter. “Yo transmito esa felicidad, porque disfruto de lo que hago, porque el teatro tienes que disfrutarlo. Al principio estaba estresadísima, vomitaba, me ponía nerviosa, soñaba que se me olvidaba la línea, soñaba que me caía en la coreografía, que se me olvidaba el guión y además me dio influenza, estuve en el hospital. Pero después de la primera función se me quitó todo y lo he disfrutado como nada”, agregó.