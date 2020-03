R.E.M. no imaginó, en el año 1987, que el 2020 volvería a las listas de música con una canción que retrata la ansiedad ante los problemas y peligros que hay en el mundo.

“It’s the End of the World as We Know It” se vuelve a escuchar en las plataformas de streaming ante la coyuntura que se vive, a nivel global, por el coronavirus.

Por lo que, en estos días, la canción ha entrado a la lista de lo más escuchado en iTunes, ubicándose, hasta el momento, en el puesto 58 y del cual, posiblemente, siga subiendo de ubicación, según Chart Data.

R.E.M. Foto: difusión

Asimismo, la composición cantada por Michael Stipe está superando, inclusive, a los artistas del momento como Niall Horan, Taylor Swift, Billie Elish y Lizzo.

Además de este logro, el tema ha aumentado sus reproducciones en la plataforma de Youtube, así como destacan los comentarios de usuarios que relacionan lo acertado de la temática de esta canción al presente y hasta se están creando playlist sobre el coronavirus en Spotify que incluye este éxito.

R.E.M. Foto: difusión

El título se traduce al español como “Es el fin del mundo como lo conocemos (y me siento bien)”. Este tema ha sido el segundo single en ser promocionado por la banda del álbum “Document” y, en los ochentas, alcanzó el puesto 69 de la lista Billboard 100.

Cabe destacar que R.E.M., autores de clásicos como “Losing my religion”, “Everybody hurts”y “Happy shinny people”, visitó Lima el 2008, 3 años antes de separarse.