Esposa de Tom Hanks toma con humor su contagio de coronavirus

Tom Hanks sorprendió al mundo, hace unos días, al anunciar que su diagnóstico de coronavirus dio positivo. Él, junto a su esposa Rita Wilson, se encuentran en aislamiento en una de las regiones de Europa.

Luego de esta noticia, la pareja se pronunció en las redes sociales agradeciendo las muestras de cariño y afecto que recibió por parte de sus seguidores.

PUEDES VER Tom Hanks y su esposa Rita Wilson confirman ser portadores de coronavirus y estar en cuarentena

Tom Hanks, Rita Wilson, coronavirus

La esposa del actor, quien suele compartir mensajes con cierto toque humor en Twitter, se refirió a la pandemia con un ligero sarcasmo.

“From here on out, the only Corona I want is from Mexico and you drink it (De aquí en adelante, la única Corona que quiero es de México y es para beber)”, escribió la estrella de Hollywood.

Captura de Twitter de Rita Wilson.

Tom Hanks y Rita Wilson tienen coronavirus

A través de las redes sociales, la pareja comunicó el pasado 11 de marzo que son portadores del coronavirus (COVID-19). Además señalaron estar en cuarentena, en Australia.

“Hola Amigos. Rita y yo estamos algo indispuestos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores corporales. Rita tuvo escalofríos que iban y venían. Un poco de fiebre también”, escribió Tom Hanks a través de Twitter.

Tom Hanks, Coronavirus

“Como es necesario actualmente, nos hicimos exámenes por coronavirus y el resultado dio positivo", compartió. “Bueno, ¿qué hacer ahora? Los oficiales médicos tienen protocolos que debemos de seguir. Los Hanks seremos examinados, observados y aislados por el tiempo que la salud pública lo requiera”, agregó el protagonista de Náufrago.