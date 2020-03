Lucecita Ceballos habla sobre su físico: “Tengo las mejores piernas de la televisión”

La exconductora de televisión Lucecita Ceballos reveló uno de los secretos que realiza para mantener su figura y se animó a dar las medidas exactas de sus piernas.

La colombiana fue entrevistada por el diario El Popular, medio con el cual habló sobre su aspecto físico. “Me considero una mujer atlética porque hago muchos ejercicios desde los 14 años. Cuido todo mi cuerpo y no solo una zona específica”, precisó.

De la misma manera, explicó cómo toma los piropos que recibe en la calle. “A quién no le encanta que la halaguen. Me dicen que tengo las mejores piernas de la televisión. ¿Si son matadoras? Claro, pero eso que lo diga el público”, exclamó la figura de televisión.

Lucecita Ceballos. Fotos: Instagram.

Asimismo, comentó que muchos de sus seguidores le consultan sobre la medida de sus piernas. “Mis fans siempre me preguntan eso, pero yo les digo que no sean curiosos. Para mí no es importante saber cuánto tengo de piernas. Me imagino que deben ser 90-60-90, porque estoy buenaza”, sostuvo la exlocutora de Radio Panamericana.

Además, la colombiana fue consulta sobre la amistad que lleva con Joselito Carrera, con quien ha trabajado reiteradas veces. “Es una pena porque con Joselito nos hemos distanciado bastante, fue una buena amistad, aunque yo creo que este medio es así. Éramos ‘patas’ cuando trabajamos en La noche del 11 en RBC”, dijo Lucecita Ceballos.

Por otro lado se animó a hablar sobre su futuro en la televisión. “Me gusta estar frente a una cámara y hablarle al público en vivo, pues esa adrenalina que se siente es maravillosa. Espero tener pronto mi programa propio”, sentenció.