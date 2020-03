Karol G: “Hace un año y medio me mostraron 'Tusa’ y no me llamó la atención” [VIDEO]

Karol G, popular ícono de la música urbana, reveló en una entrevista que en cierto momento descartó la posibilidad de grabar la canción “Tusa”, su sencillo más célebre junto a la norteamericana Nicki Minaj.

“Tengo que reconocer que ‘Tusa’ es la primera canción tan grande que he tenido. Uno no extraña lo que no conoce, y esta canción me trajo un montón de cosas nuevas que voy a querer en un futuro. Hace más de tres meses sigue estando número uno en los videos más vistos de Youtube. La canción me la mostraron hace un año y medio, y no me llamó la atención. La dejé pasar. Después de un tiempo algo me hizo recordarla y la busqué. La grabé. Y fue un éxito”, dijo la intérprete.

Karol G es una de las artistas colombianas más exitosas de la actualidad. (Foto: AFP)

El compositor del tema fue el también colombiano Kevyn Cruz, conocido en la industria musical como Keityn. A sus 23 años, el joven autor ha creado hits que luego se han popularizado en la voz de artistas como J Balvin, Maluma o Nicky Jam. En un primer momento, Karol G rechazó su propuesta titulada “Tusa”.

Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una de las canciones más escuchadas de la actualidad. En Youtube, por ejemplo, ha superado las 600 millones de vistas. Cifras igual de sorprendentes ha alcanzado también en la plataforma Spotify, donde cuenta con 481 millones de reproducciones.

En la entrevista para Infobae, además, Karol G aprovechó para hacer un balance de su carrera, enfatizando el cambio que ha sufrido su vida durante todos estos años.

“Me siento muy orgullosa por cómo se han dado las cosas. Me siento muy orgullosa de la familia que tengo, de ver dónde están las cosas hoy porque, de verdad, hay un proceso detrás. Y me siento muy orgullosa de mí misma. Mi forma de pensar era muy diferente hace muchos años, y me siento muy orgullosa de ver cómo he evolucionado tantas cosas”, señaló la cantante.