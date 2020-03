Winona Rider acudió a la corte de Nueva York que ve el caso de Johnny Deep y Amber Heard para declarar a favor del actor y exnovio.

La actriz de Stranger Things señaló a Deep como un “hermoso ser humano” y que es “imposible de creer” las acusaciones que se vierten sobre el popular artista.

“Estoy consciente de las acusaciones de violencia que se han hecho hacia Johnny Depp por parte de Amber Heard durante los últimos años", empezó asegurando la artista ante el aparato de justicia neoyorkino.

Asimismo, detalló cómo fue su relación con el actor que interpreta al popular ‘Jack Sparrow’. "Conocí a Johnny muy bien hace algunos años. Estuvimos juntos por cuatro años, fue mi mejor amigo y era tan cercano a mí como a mi familia; mi relación con él fue una de las más importantes en mi vida, es por eso que hablo desde mi experiencia”, manifestó Ryder según la documentación obtenida por el portal de espectáculos The Blast.

Además, admitió estar conmocionada ante la situación que actualmente vive su exnovio. “Obviamente yo no formé parte de aquel matrimonio, pero, desde mi experiencia, puedo decir que estoy en shock, confundida y alterada. La idea de que él sea una persona violenta está muy lejos del Johnny que yo conocí y amé. Simplemente no puedo creer esas acusaciones”, reveló.

También, subrayó que no está llamando deshonesta a Amber Heart. “Él jamás fue violento conmigo. Nunca fue abusivo ni conmigo ni con nadie más. Solo lo conozco como un buen hombre, un increíble y hermoso ser humano, fue tan protector conmigo y así ha sido con sus seres queridos. Me sentí tan a salvo estando con él. No estoy llamando a Amber mentirosa”, añadió, quien admite que, desde su experiencia, le resulta difícil de creer estas acusaciones.