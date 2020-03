Melissa Klug anuncia que se casa en 2021 con Ítalo Valcárcel

Alejada de los escándalos con Jefferson Farfán, Melissa Klug se ha tomado un tiempo para hablar de su vida privada y en una entrevista comentó que sueña con casarse con su actual pareja Ítalo Valcárcel. Al parecer todo pinta bien para que la ‘Blanca de Chucuito’ llegue al altar en el 2021.

Atrás quedaron las apariciones públicas para despotricar contra el padre de sus hijos, hoy se muestra feliz de comunicar que, luego de tres años de relación, Melissa Klug habría encontrado a la persona ideal para unir su vida en matrimonio.

PUEDES VER Melissa Klug y Jefferson Farfán deciden no exponer más sus vidas privadas

Melissa Klug se encuentra en paz con Jefferson Farfán.

En declaraciones al diario El Popular, la ‘Blanca de Chucuito’ se confesó: “Él es una persona que nunca me ha soltado y lo amo cada día más. Me voy a casar porque me pidió la mano y el próximo año es la boda de todas maneras”, reveló una emocionada Melissa Klug sin soltar mayores detalles.

Y es que luego de muchas decepciones en su vida amorosa, Melissa Klug decidió darle el “sí” a Ítalo Valcárcel por considerarlo un hombre leal que estuvo a su lado en los buenos y malos momentos, sobre todo en el este último tiempo donde la empresaria se ha visto envuelta en una serie de problemas y disputas legales con Jefferson Farfán, su expareja.

Melissa Klug e Ítalo Valcárcel tienen tres años de relación.

Pero cuando le preguntaron sobre su situación respecto al delantero de la Selección Peruana, la ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió siendo escueta y cumpliendo el acuerdo al que llegaron con el futbolista.

“Creo que el tema ya pasó y, como dicen, no hay guerra que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, recalando que, al menos por ahora, la ha tranquilidad ha vuelto en la expareja, sobre todo tras el documento que ambos emitieron donde aseguraron no volver a ventilar sus vidas privadas.

Comunicado de Melissa Klug y Jefferson Farfán donde aseguran no volverán a ventilar sus vidas privadas.

“Por mi parte no hay problema. Pero espero que terceras personas también lo cumplan”, sentenció Melissa Klug.