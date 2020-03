La conductora del programa reality Esto es guerra, Jazmín Pinedo, es considerada como una potencial influencer, ya que en la actualidad cuenta con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Por ello, algunas marcas recurren a la expareja de Gino Assereto para promocionar sus productos y servicios. ¿A qué precio? En el polémico programa Magaly TV, la firme se destaparon las cifras.

En el reportaje realizado por el equipo de investigación de Magaly Medina se aseveró que la mamá de Khalessi podría llevarse incluso hasta 3000 dólares por un simple video en las redes sociales de Instagram y Facebook.

“Se lleva sus mil coquitos por historia, por una publicación en su Instagram se lleva 2 000 dólares y si realiza un video son 2 500 dólares, pero el precio varía cuando las publicaciones se duplican en Facebook, lo que le generaría un ingreso de 3000 dólares”, se apreció en el clip.

En el año 2017 Jazmín Pinedo se declaró como la primera peruana en llegar al millón de seguidores en la red social y mencionó que lo logró gracias a su esfuerzo.

“Fui la primera peruana en llegar a un millón de seguidores en Instagram. Creo que lo he logrado con trabajo constante. Si estás en la tele y no entiendes lo importante que son el público y la exposición, no estás siendo sincero en aceptar su papel en tu éxito", mencionó para la revista 15 minutos.

Además, la influencer comentó que se debe fidelizar a los seguidores mostrándoles momentos cotidianos. "Hay que mantener al público cautivo, innovando siempre, pues siempre quieren ver más cosas de tu entorno”, explicó.