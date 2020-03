J Balvin vive días de cuidado con su nueva ‘hija’ llamada Felicidad, una perra Golden Retriever de pocos meses de nacida que acaba de adoptar a inicios de semana.

En sus historias de Instagram, el cantante de “Mi gente” mostró lo que ocurre cuando se encuentra al lado de la cachorra.

“Esto se ve medio raro, pero hoy duermo con mi perra”, afirmó entre risas mientras sostenía a Felicidad con una mano.

J Balvin con su cachorra Felicidad. Foto: difusión

En otra historia, se veía al intérprete de “Rojo” jugando con la cachorra en la cama, inclusive esta le empezó a lamer las mejillas y orejas, hasta que los dos se quedaron dormidos.

Más adelante, J Balvin confesó que se quiere convertir en el mejor cuidando a su nueva ‘hija’. “Obviamente yo sé que un hijo no tiene nada que ver con un perro, pero voy a empezar por ser el mejor papá perruno”, indicó acariciando la cabeza de Felicidad.

J Balvin. Foto: difusión

Luego comunicó, en tono serio, pero con un emoji de risa en el video, su queja ante las mordidas y jalones que daba la cachorra a su polo. “¿Por qué me quieres quitar la ropa? No, no, a los papás se les respeta”, le advirtió de manera tierna.

Ya despierto, J Balvin se dio cuenta de la sorpresa que le había preparado la Golden Retriever: las sábanas de la cama estaban manchadas de excremento.

“Me acabé de despertar, pero oh por Dios. Esto de ser papá no es tan fácil, ¿cierto Felicidad?, ¿ya les constaste lo que hiciste en la cama? ¿Ah?", exhortó en otra historia mientras Felicidad miraba a los costados.