Días atrás, J Balvin sorprendió a su fanáticos al contarles que acababa de adoptar a una mascota, una perrita Golden Retriever, a quien llamó Felicidad.

Ahora, al cantante acaba de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que muestra cómo su “hija”, como la llama de cariño, improvisa algunos pasos de baile.

En la grabación se ve al cantante cargando a su perrita, mientras mueve la parte trasera de su cuerpo al ritmo de la canción.

"Pa’ ponerle color a la vida, perreo intenso", fue el mensaje que acompañó el clip que cuenta con más de 2 millones de reproducciones y causó divertidas reacciones en su seguidores.

“Hermosa perrea súper. Puede ser una bailarina en tus conciertos”, “ y yo creyendo que me sabía mover”, “ese perrito es lo más hermoso que he visto”, escribieron sus seguidores en el Instagram del cantante urbano.

El artista de 34 años había compartido antes divertidos videos de su “hija” en las redes sociales. Según los clips, los primeros días del intérprete con su mascota no fueron fáciles, pues Felicidad es muy traviesa y paraba ensuciando el cuarto de su dueño.

Pero no todo es diversión en la vida de J Balvin, pues el lanzamiento de un álbum Colores probablemente tenga que ser pospuesta.

En sus redes sociales, J Balvin explicó que no sabe si es un momento adecuado para dar a conocer su disco, pues varios países están preocupados ante la rápida expansión del COVID-19.

“Con todo este caos que está pasando con el coronavirus obviamente me estoy preguntando si sacamos el álbum Colores, o no. Si la gente está con la vibra para escuchar Colores, o no están para escuchar Colores. No sé. Qué opinan, qué dicen, cómo se sienten. ¿Ponemos el álbum, esperamos que pase todo esto o salimos con él?”, preguntó el reguetonero.