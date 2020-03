Isabel Acevedo sobre ‘ampay’ de Christian Domínguez y Pamela Franco: “Me enteré ese mismo día” [VIDEO]

En la reciente edición del programa Estás en todas, la popular bailarina Isabel Acevedo brindó declaraciones exclusivas sobre su relación con el cumbiambero Christian Domínguez.

Isabel Acevedo declaró que se enteró de la infidelidad de su expareja gracias al ‘ampay’ que protagonizó Christian Domínguez. “Yo me enteré, ese mismo día, de ese ampay que había salido. No lo sabía antes ni nada”, confesó Isabel.

“Fuiste titular en todos los diarios, todos los programas de espectáculos te buscaban porque se venía el fin, pero como que dijeron que ‘no’, que era ‘una peleita nada más’, pero ya habían salido unas imágenes de Christian con su actual pareja", le recordó ‘Choca’ a la chica reality.

Sin embargo, Isabel Acevedo dejó en claro que desde que se enteró del engaño terminó su relación con el cantante y no han vuelto a dirigirse la palabra por ningún motivo.

“Desde que vi eso corté todo y desde ahí no he vuelto a hablar con él. Me llamó una vez por teléfono por un tema personal que teníamos con una tercera persona, pero ahí quedó, ni el tema de las camionetas tampoco he hablado con él”, aseveró la bailarina.

Cuando se le preguntó si lloró por terminar su relación por el cumbiambero, Isabel Acevedo admitió que si lloró mucho por Christian, pero lo superó rápidamente. “La verdad, una vez lloré así, a más no poder, y después dije ‘¡No, cambio de página!' y ya está”, dijo.