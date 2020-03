Kate Beckinsale reveló traumática experiencia con Harvey Weinstein

Kate Beckinsale, popular actriz de películas como Underworld o Serendipity, fue una de las figuras más aliviadas ante la reciente condena de 23 años en prisión contra Harvey Weinstein, señalado por delitos de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, la artista hizo un revelador relato de una experiencia que vivió junto al productor, quien la maltrató, al parecer, debido a su vestimenta en un evento. La historia se ubica en el año 2001, en el marco del estreno de la película Serendipity.

PUEDES VER Harvey Weinstein fue hospitalizado tras ser condenado a 23 años de prisión

El relato de la actriz se ubica en el año 2001, tras los estragos del ataque terrorista en Nueva York.

“Estas fotos fueron tomadas en el estreno de Serendipity el 5 de octubre de 2001. Todos nos negamos a ir porque celebrar un estreno pocas semanas después del 11 de septiembre con la ciudad todavía envuelta en humo parecía la idea más insensible, sorda e irrespetuosa posible. Pero Harvey insistió”, inicia el texto.

Como se recuerda, en setiembre de aquel año unos aviones colisionaron dos torres en la ciudad de Nueva York, causando uno de los atentados terroristas más recordados de la historia.

“Cogimos un vuelo a Nueva York y de alguna manera logramos salir del paso. A la mañana siguiente, Harvey me llamó y me preguntó si me gustaría llevar a mi hija de menos de dos años a su casa para jugar con su hija, de similar edad. Le dije que me parecía bien. Una vez en su casa, Harvey llamó a su niñera para que se llevara a las niñas a jugar a otra habitación. Yo la seguí pero él me dijo que no, que me esperara en la habitación con él. En el momento en el que se cerró la puerta, empezó a gritarme y a llamarme ‘zorra estúpida’ por haber arruinado su estreno”, se lee en la narración.

PUEDES VER Harvey Weinstein es condenado a 23 años de cárcel

El productor Harvey Weinstein fue condenado a 23 años en prisión por delitos de abuso sexual.

Desde luego, Kate Beckinsale no dudó en precisar detalles del suceso, incluyendo insultos y ofensas proferidas por Weinstein. “Yo no tenía idea de lo que estaba hablando y comencé a temblar. Él siguió gritándome, decía: ‘Si estoy organizando una alfombra roja te pones un vestido ajustado, sacudes el trasero y sacudes las tetas, no te presentas como una lesbiana, estúpida zorra’. Me puse a llorar del shock”, confiesa.

FInalmente, la actriz asegura que pudo librarse del ataque. “Me las arreglé como pude para salir de allí con mi hija y sí, esa fue una de las muchas experiencias que tuve y no tenía manera de denunciar porque no significaba ningún delito grave. Pero al final fui castigada por eso y por todas las otras veces en las que dije que no. Castigada de manera implacable y aparentemente irreversible”, añade, haciendo referencia al tiempo que pasó lejos de la industria cinematográfica.

El productor y la actriz trabajaron juntos en la película Serendipity.

El relato ha causado conmoción entre los admiradores de Kate Beckinsale. Naturalmente, tras sus palabras recibió un clamoroso apoyo en Instagram. “Mejor tarde que nunca. La lección que se aprende es que todos necesitamos encontrar la fortaleza y hacer frente al abuso”, se lee en un comentario.

Asimismo, la actriz se refirió a la decisión que tomó la justicia con Harvey Weinstein. “Escuchar que va a estar encerrado en prisión durante 23 años es un gran alivio para mí en nombre de todas las mujeres que agredió o violó sexualmente”, concluye su declaración.