Giovanna Valcárcel se pronuncia sobre polémica generada por el caramelo de limón

La conductora y figura de Latina, Giovanna Valcárcel aclaró al público a que se debió que en su programa Mujeres al mando comentaran sobre si el caramelo de limón podía reemplazar a este cítrico y aseguró que muchas personas le escribieron, para consultarle sobre tema.

PUEDES VER Giovanna Valcárcel revela enfermedad que padece su padre [VIDEOS]

“El día de ayer en el programa tocamos el tema del Coronavirus. Una de tantas madres que me escribió me preguntaron si el caramelo de limón podía reemplazar al limón. Pero lo que me quedó claro, porque me lo escribió, era que sus hijitos al no estar asistiendo al nido ni al colegio en ese momento estaban viendo el programa y querían que de boca de la nutricionista, les dejaran en claro que no podían sustituir dicha fruta por un caramelo”, explicó.

Giovanna Valcárcel en Instagram

Asimismo, comentó sobre la polémica que se ha generado a raíz de este informe presentado. “El día de hoy al despertar, me he dado con una serie de noticias increíbles, donde me señalan por haber transmitido la pregunta de mi público”, exclamó Valcárcel.

PUEDES VER Giovanna Valcárcel ‘trollea’ a Pedro Moral por celebrar Día del Trabajo

“Mucha gente creó memes. Como si hubieran visto el video o participado del programa mismo. Créanme, si hubiera sido así, hubieran prestado atención al momento en el que se aclaró que madres de familia me escribieron para preguntar sobre dicho tema”, dijo la conductora.

Giovanna Valcárcel aclara tema del limón

Por otro lado, la figura del canal 2 se dirigió a su público. “Yo siempre he tratado a mi público con respeto y lo seguiré haciendo. Algunas personas me han dicho que sienten decepción ¿Realmente saben lo que significa? ¿Por qué creer de cualquier boca y no buscar la fuente principal para opinar acerca del tema? Siempre voy a agradecer el cariño y respeto del público; yo no soy nueva en estos temas, y la gente sabe cómo hablo. Agradezco mucho el programa en el que trabajo y por supuesto la casa, Latina, por la confianza”, sostuvo la presentadora.