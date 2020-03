Tan fiel a su estilo, Eugenio Derbez no pudo ser indiferente a la dura realidad que viven los diferentes países del mundo por el coronavirus y decidió grabar un video en las redes sociales hablando del tema.

El popular Ludovico P.Luche aprovechó la plataforma de Instagram para contar desde Los Ángeles, cómo ha sido la reacción de la gente y el gobierno luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara el COVID-19 como pandemia.

PUEDES VER Aislinn Derbez juega divertida broma a Eugenio Derbez y la comparte en las redes sociales [VIDEO]

“Estoy aquí en Los Ángeles y las últimas 48 horas han sido como una película de ciencia ficción, todo empezó como algo lejano de repente empezó a crecer la bola de nieve a una velocidad impresionante”, narró Derbez.

Además, detalló que no le quedaba de otra que regresar a casa porque todo se encontraba cerrado, desde tiendas hasta lugares que nunca antes habían dejado de funcionar y atender al público.

“Toda la industria de Hollywood paró de filmar, no hay partidos de futbol, no hay conciertos, no hay nada, Disneylandia, que nunca cierra, ya cerró. Todas las oficinas están trabajando desde su casa”, especificó el papá de Aislinn Derbez.

Por ello, con sarcasmo Eugenio mencionó que sería mejor volver a México porque ahí todo está tranquilo, haciendo referencia a la manera en la que el gobierno mexicano ha abordado el tema y no ha tomado medidas para evitar la propagación del virus.

“Me quiero ir a México, porque en México todo está bien, en México no pasa nada, toda la gente, de Italia, de China, toda la gente se quiere ir a México porque está tranquila la cosa, allá no está pasando nada”, ironizó.

PUEDES VER Eugenio Derbez quiere reconciliarse con Victoria Ruffo [VIDEO]

De igual manera en otro video bromeó con las compras de pánico que han realizado las personas en Los Ángeles, puesto que han preferido comprar papel higiénico que insumos para realizar sus comidas.

“Estoy aquí en el super en Los Ángeles y chequen, o sea, el papel de baño está agotado, ¿qué pedo? Comida hay, hay de todo, pero el papel de baño está agotado. La gente se preocupa más por limpiarse que por comer”, resaltó el actor.