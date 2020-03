En medio de la crisis del coronavirus, el estreno de la tercera temporada de ‘Élite’ era uno de los eventos más esperados para pasar el estado de confinamiento. Desde hace algunas semanas, Netflix venía anunciando nuevos misterios que arrasarían las pantallas, pero este viernes que fue el lanzamiento la plataforma de streaming colapsó en España.

La demanda de esta serie protagonizada por Danna Paola, Omar Ayuso, Ester Expósito, Álvaro Rico, Miguel Bernardeau, Arón Piper, entre otros más, tuvo una gran demanda que ha superado a la plataforma que es uno de los servicios de streaming más usadas en el país.

Fue a través de la red social Twitter que la plataforma asumió que algunos usuarios estaban siendo afectados con no poder acceder a la tercera temporada de ‘Élite’, debido a que presentaban una alta demanda.

“Parece que en Las Encimas se han pasado con la fiesta y #Élite3 no se puede ver. Estamos solucionándolo en menos de lo que Samu recalienta unos macarrones”, publicó Netflix.

El hecho ocasionó reacciones por parte de los internautas que dejaron diversos comentarios: “Hasta el p*** virus afectando la plataforma. No doy más”, “Si por dios que la cuarentena es muy difícil… no se reproduce 2,3,4”, “Oye que, cuánto se tarda en recalentar unos macarrones”, “Estoy encerrado en mi casa, mi plan iba a ser el mismo sin coronavirus, y me estáis fallando”.

Cerca de una hora más tarde anunciaron que el error había sido solucionado y que los usuarios podían acceder a la ‘Élite’. La comunicación fue extensa también a través de las redes sociales de la plataforma.