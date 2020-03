Dakota Johnson goza de fama mundial por protagonizar la conocida película Cincuenta sombras de Grey; sin embargo, siempre ha tratado de cuidar su vida personal de la prensa.

Esta vez decidió hacer una excepción y hacer un recorrido por los rincones de su casa en Los Ángeles para la revista Architectural Digest.

“¿Por qué tengo que permitir que la gente me vea en mi casa? No me puedo creer que los esté dejando entrar en mi hogar”, dijo la actriz en forma de broma.

Dakota Johnson mostró algunos ambientes de su residencia pero ocultó otros espacios, como su cuarto que queda en la parte superior de la propiedad.

Además, sorprendió al revelar que la casa antes pertenecía a Ryan Murphy, creador de la serie American Horror Story, quien tuvo que abandonarla porque su familia fue creciendo.

La artista cuenta que se sintió atraída de inmediato por la residencia pues era “limpia pero también acogedora”. De esta manera, se convirtió en la primera casa que compró en su vida.

La protagonista de Cincuenta sombras de Grey se pasea por varias áreas de su casa y muestra el salón, donde recibe a sus invitados y toca el piano. Además revela que tiene objetos interesantes como una mesa con sillas que se elaboró con la madera del jardín que perteneció a Winston Churchill.

Dakota Johnson's muestra los interiores de su casa. Foto: Captura YouTube

Por último, la actriz muestra su cocina, lugar donde pasa bastante tiempo porque le gusta elaborar distintas comidas y confiesa una nueva afición. “Nunca entendí por qué existen personas que coleccionan un montón de platos. Pero esto es muy ‘guay’. Aquí estoy yo entre un montón de platos”.

Además de actuar, Dakota Johnson dirigió el último videoclip de su pareja, Chris Martin, líder de Coldplay.